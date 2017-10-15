Как возле барнаульской "Трассы здоровья" строят парковку

В Барнауле возле лыжной базы "Динамо" началось строительство дополнительной парковки, рассчитанной на 80 парковочных мест.
Ранее altapress.ru писал, что краевые власти планируют расширить дорогу в районе барнаульского медкластера, оборудовать парковку у перинатального центра "Дар" и лыжной базы "Динамо".
Минувшей зимой в выходные дни на улице Ляпидевского происходили транспортные коллапсы. Сюда на "Трассу здоровья" приезжали тысячи лыжников. Парковочных мест у лыжной базы "Динамо" им не хватало, и они оставляли свои машины вдоль дороги. Нередко здесь возникают пробки, что мешало автомобилям "скорой помощи" везти пациентов в расположенные неподалеку учреждения медицинского кластера.
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