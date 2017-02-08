В мэрии Барнаула придумали, как улучшить дорогу к медкластеру и "Трассе здоровья"

В Барнауле расширят проезд рядом с лыжной базой "Динамо": от Змеиногорского тракта до Ляпидевского. А на выезде у телецентра установят светофор. Об этом заявил глава администрации города Сергей Дугин, сообщает сайт барнаульской мэрии.
Вместе с другими чиновниками Дугин выехал на проблемную улицу. Во время совещания они решили, что дорогу надо расширить до 9 метров и сделать здесь хороший освещенный тротуар. Также власти собираются организовать на Ляпидевского дополнительные парковочные места.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
Парковка — вопрос №1 в нашем городе. Здесь (у перинатального центра "Дар") будут две парковки на 50 и на 100 мест. Планируем установить торговый павильон. В планах также оборудование парковки у лыжной базы "Динамо" на 80 мест.
По его словам, парковки появятся уже в 2017 году. Их оборудуют на деньги правительства региона. А вот реконструкцию самой дороги в этом году будут пока лишь проектировать.
Напомним, в выходные дни на улице Ляпидевского часто происходят транспортные коллапсы. По ней на "Трассу здоровья" приезжают тысячи лыжников. Парковочных мест у лыжной базы "Динамо" им не хватает, и они оставляют свои машины вдоль дороги. Нередко здесь возникают пробки, что мешает автомобилям "скорой помощи" везти пациентов в расположенные неподалеку учреждения медицинского кластера.
Улица Ляпидевского — не единственное место, куда массово приезжают желающие попасть на "Трассу здоровья". Огромное число машин скапливается и на шоссе Ленточный бор, и на Лесном тракте, и у других участков лыжни. Неготовность инфраструктуры принять такое количество лыжников-автомобилистов 14 января привела к страшному ДТП, в котором грузовик сбил женщину и ребенка.
После этого инцидента altapress.ru организовал дискуссию о том, как можно исправить транспортную проблему у важного для города объекта. В числе предложений, которые по итогам обсуждения мы отправили в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула, была и идея установить светофор на пересечении Ляпидевского и Змеиногорского тракта.
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