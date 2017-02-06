Как решить транспортную проблему у "Трассы здоровья" в Барнауле: итоги дискуссии

Напомним суть проблемы: в выходные дни трассу, по оценке компании "Марии-Ра", посещают около 19 тыс. человек. Многие из них приезжают на автомобилях. И сейчас стало ясно: существующая инфраструктура рядом с трассой не рассчитана на такую нагрузку. Мы выделили пять распространенных въездов на "Трассу здоровья", где организация движения вызывает вопросы. В большинстве случаев речь идет о нехватке мест для парковок.

Нужны ли нам парковки?

Самое популярное предложение горожан — оборудовать дополнительные места для стоянки. Они нужны и около лыжной базы "Динамо", и на шоссе Ленточный бор, и на Лесном тракте, и на ул. Лесосечной. Об этом писали и комментаторы altapress.ru, и пользователи форума drom.ru.

Сергей Смольяков,

сотрудник краевой клинической больницы:

В будние дни проблем с парковкой обычно нет. На выходных - просто ужас. Единственный, наверное, выход: во всех вышеуказанных местах организовать нормальные парковки. Выровнять землю и организовать подъезд, спилить немного сосенок, немного расширить площадки и следить чтобы их вовремя чистили. Если у администрации города не найдется денег, то можно организовать сбор средств. Я думаю, что автомобилисты не откажутся сброситься. У самого проблем с парковкой нет, так как оставляю авто на территории больницы. Но сброситься не откажусь. Мне намного ближе ставить авто на шоссе Ленточный бор.

Однако заместитель завкафедрой организации и безопасности дорожного движения АлтГТУ Сергей Павлов считает, что создавать парковочные места нецелесообразно: все равно всем никогда места не хватит.

Сергей Павлов,

заместитель завкафедрой организации и безопасности дорожного движения АлтГТУ:

Логичнее пустить бесплатные автобусы с какой-нибудь парковки. Например, с той, что перед магазином Мария-Ра на пл. Спартака или с какой-либо другой. Люди приезжают на автобусах или своих машинах к месту отхода автобуса, пересаживаются и едут до места. Можно стимулировать пересадку небольшими подарками для автомобилистов. А парковку в запрещенных местах устранять рейдами ГИБДД.

Шеф-редактор газеты "Свободный курс" и заядлый лыжник Евгений Бобров предлагает в качестве посадочной площадки использовать площадь Свободы. Здесь достаточно места для разворота автобуса а также для того, чтобы организовать достаточную по размерам парковку в центре площади. Кроме того, здесь можно организовать дополнительную остановку маршрутных автобусов, которые едут мимо площади в сторону лыжной базы "Динамо" (например, №55 и №109).

Евгений Бобров,

шеф-редактор газеты "Свободный курс":

Уверен, многие лыжники не откажутся оставить свой авто на такой площадке и доехать до лыжни на общественном транспорте. Еще один вариант: перевозчики могут возить лыжников бесплатно, а потом, например, получать компенсации от администрации или организаторов трассы.

Стоит ли стоять на Ляпидевского?

Сотрудники ГИБДД предложили комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула установить на ул. Ляпидевского вблизи лыжной базы "Динамо" дорожный знак "Стоянка запрещена" с табличкой "Работает эвакуатор". Об этом сообщает "Комсомольская правда на Алтае", также подключившаяся к дискуссии. Автоэксперт Александр Михельсон высказал сомнения, что это правильное решение.

Г-н Михельсон подозревает, что "полицейские посмотрели на картинку не в выходной день". А это, по мнению автоэксперта принципиально. На его взгляд, самый рациональный вариант решения проблемы — доотсыпать какую-нибудь дополнительную автостоянку. Но Александр Михельсон боится, что на это не будет денег.

Сами организаторы трассы давно предлагают обратный вариант: сделать в выходные дни движение по ул. Ляпидевского односторонним, и одну из двух полос в эти два дня отводить под парковки. Именно так здесь делают во время массовых стартов в дни открытия и закрытия лыжного сезона.

Однако, похоже, перспективной идее не суждено сбыться. Во время обсуждения выяснилось: автомобили близ трассы уже сейчас мешают автомобилям "Скорой помощи".

Из комментариев на altapress.ru:

— В этом районе собран медицинский кластер: краевая больница на 1,5 тысячи коек, федеральный травматологический центр на 400 коек, перинатальный центр на 300 коек, центр медицины катастроф, гемодиализный центр. Планируется строительство центра реабилитации на 300 коек. Добавьте приезжающих к больным родственников и знакомых. Кроме того, круглосуточно доставляются тяжелые больные из городов и районов края. Эти лыжники, а также их машины, припаркованные в два ряда на двух идущих кластеру дорогах, мешают движению к объектам здравоохранения и создают риски для жизни больных. Это неудачное место для занятия спортом.

— Дорога к краевой больнице узкая, авто "Скорой помощи" с больными не могут проехать и едут в объезд с тяжелобольными по ул. Ломоносова, давая лишний круг. Из за каких-то "покатушек" рискуем жизнью людей.

Ищем новые площадки

Сразу несколько участников дискуссии предложили задуматься над тем, где можно организовать дополнительные площадки для стоянки автомобилей.

Из комментариев на сайте altapress.ru:

—В районе 22-го и 23-го километров трассы (возле недостроенного здания по ул. 6-й нагорной) полно открытых полей. Разве нельзя где-нибудь там организовать парковку? Площади хватает, подъездные пути есть, технику для подготовки площадки в зимнее время, уверен, могут найти.

Также в качестве альтернативной площадки барнаульцы предлагают использовать Широкую просеку (дорогу от АЗС "Роснефть" на Змеиногорском тракте до лыжной базы "Стройгаз"). "Ее можно расчистить и сделать там огромную парковку. Площади есть и лес корежить не надо" - пишет лыжник Константин на форуме drom.ru.

Сюда, по мысли участников обсуждения, можно и вовсе перенести стартовую площадку трассы и даже построить в этом районе новую лыжную базу.

Оперативные меры

Понятно, что создание новых удобных парковок — процесс непростой и затратный. Скорее всего, в этом сезоне мы их уже не увидим. Быстрее могут решиться вопросы: готовы ли организаторы лыжни организовывать бесплатный автобус для лыжников и что дорожному комитету делать с улицей Ляпидевского. Возможно, что все останется как есть. Но, на взгляд редакции altapress.ru, есть как минимум три способа улучшить транспортную инфраструктуру около "Трассы здоровья" уже сейчас.

1. Организовать пешеходный переход через улицу 6-я Нагорная рядом с десятиэтажкой у первого километра трассы. Многие автомобилисты паркуются здесь, не найдя места у лыжной базы "Динамо". Чтобы попасть к лыжне, им нужно перейти дорогу в том месте, где улица делает крутой поворот. Пешеходного перехода здесь нет, а обзор затрудняют снежные валы на обочинах. Появление "зебры" на этом участке сделает этот подход к трассе значительно безопаснее.

2. Пересмотреть положение знаков "Остановка запрещена" на шоссе Ленточный бор. Сейчас знаки запрещают оставлять машины ближе 500 метров к мостику, по которому лыжники пересекают дорогу. При этом ряд припаркованных до знака авто загораживает видимость тем автомобилистам, что выезжают из леса по одной из дорог и хотят попасть на шоссе.

14 января это привело к серьезному инциденту. По свидетельству очевидца, выезжающий из леса автомобиль создал помеху двигавшемуся по Ленточному бору грузовику, водитель которого вынужден был экстренно тормозить. На скользкой дороге прицеп-платформу грузового авто занесло в сторону, и он повредил два автомобиля и сбил женщину с ребенком. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Очевидно, знаки следует установить таким образом, чтобы припаркованные на обочине машине не мешали тем, кто выезжает на шоссе из леса (возможно, их следует перенести на 100-200 метров дальше от моста).

3. На выезде от лыжной базы "Динамо" на Змеиногорский тракт установить светофор. Движение по магистрали оживленное, и выехать на нее с улицы Ляпидевского бывает непросто, особенно если нужно повернуть налево. Без светофора такой маневр сложен и опасен. Многие водители осторожничают и провоцируют заторы на выезде.

Свои предложения редакция altapress.ru направит в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула.