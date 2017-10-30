Барнаульские дорожники всю ночь чистили улицы от снега

Дорожники посыпали улицы песчано-солевой смесью, чтоб из-за перепада температур не образовался гололед.

В Центральном районе вывели на уборку семь машин. По данным администрации города, здесь при помощи трактора с механической щеткой также очищали от снега тротуары. Всего в районе проводились работы на проезжей части следующих улиц: Змеиногорский тракт, Мамонтова, Аванесова, Фомина, Кауфмана, Тихонова, Ляпидевского, Челюскинцев, Загородная, Кутузова, Партизанская (от М-Прудского до Промышленной), Ядренцева, Пролетарская, Интернациональная, Анатолия, Никитина (от Красноармейского до Промышленной), Короленко, Гоголя, Ползунова, Социалистический, М. Горького (от Партизанской до пл. Баварина), Л. Толстого (от Ленина до Промышленной) Нагорная 6я, Спартак - 2, мост новый, Мало-Тобольская, Ползунова (от Ленина до Комсомольского), перекресток Змеиногорский тракт/ул.Вешняя.

В Индустриальном районе дорожники в ночь посыпали улицы. Всего 30 октября здесь планируют рассыпать 90 тонн смеси.

В Ленинском районе в ночь вывели на борьбу со снегом четыре машины: трактор со щеткой подметал снег на тротуарах, а три спецавтомобиля посыпали основные магистрали песчано-соляной смесью. В районе дорожники за ночь сделали 13 рейсов, использовали 83 тонны смеси.

В Октябрьском районе ночью задействовали три комбинированные дорожные машины, два трактора и фронтальный погрузчик. Очищали остановочные павильоны, тротуары, посыпали песчано-соляной смесью дороги и тротуары, израсходовано 10 тонн.

Уборка улиц продлится весь день. С утра к дорожникам присоединились дворники, которые очистят от снега внутридворовые территории.

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