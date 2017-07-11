Барнаульский дилер Land Rover и Jaguar выиграл суд у налоговиков

Налоговая служба незаконно отказала компании "Альбион-Моторс" (официальный дилер Land Rover и Jaguar в Барнауле) в возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более чем в 3 млн рублей. Об этом говорится в решении арбитражного суда Алтайского края от 3 июля.
Как следует из материалов дела, спор произошел по поводу начисления возмещения по НДС за 4 квартал 2012 года. В течение следующих трех лет компания уточняла данные налоговой декларации. Исходя из актуализированных данных, "Альбион-Моторс" должен был получить 3 млн рублей возмещения из бюджета. Однако в налоговой после камеральной проверки посчитали эту сумму завышенной и отказали в возмещении.
Суд выяснил, что единственным основанием для отказа в возмещении НДС послужил вывод инспекции, что "Альбион-Моторс" при подаче уточненной декларации пропустил трехлетний срок, установленный налоговым кодексом. Однако суд посчитал, что "Альбион-Моторс" все сделал правильно и вправе получить возмещение.
Это не первое судебное противостояние барнаульских автодилеров с фискальным органом. В 2015 году арбитраж признал, что ФНС ошибочно начислила автосалону BMW 2 млн. рублей налогов, а в 2016 году она не не смогла доказать нарушения со стороны барнаульского дилера "КамАЗа".
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