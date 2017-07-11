Барнаульский дилер Land Rover и Jaguar выиграл суд у налоговиков

Как следует из материалов дела, спор произошел по поводу начисления возмещения по НДС за 4 квартал 2012 года. В течение следующих трех лет компания уточняла данные налоговой декларации. Исходя из актуализированных данных, "Альбион-Моторс" должен был получить 3 млн рублей возмещения из бюджета. Однако в налоговой после камеральной проверки посчитали эту сумму завышенной и отказали в возмещении.

Суд выяснил, что единственным основанием для отказа в возмещении НДС послужил вывод инспекции, что "Альбион-Моторс" при подаче уточненной декларации пропустил трехлетний срок, установленный налоговым кодексом. Однако суд посчитал, что "Альбион-Моторс" все сделал правильно и вправе получить возмещение.

Это не первое судебное противостояние барнаульских автодилеров с фискальным органом. В 2015 году арбитраж признал, что ФНС ошибочно начислила автосалону BMW 2 млн. рублей налогов, а в 2016 году она не не смогла доказать нарушения со стороны барнаульского дилера "КамАЗа".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.