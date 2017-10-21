Барнаульское такси "утонуло" в луже в новостройках

Автомобиль въехал в глубокую лужу и заглох. Очевидцы отмечают, что в этом месте после дождей или во время таяния снега скапливается вода. Они надеются, что после того, как построят дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная, муниципалитет доберется и до Сиреневой.

Жители новостроек в этом районе часто жалуются на состояние проездов к своим домам. В том числе на сервисе "Карта убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ). Федеральная инспекция "фронтовиков" посетила 2 августа эти улицы и замерила глубину луж на проезде. Максимальное значение составило 31 см.

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