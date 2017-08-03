В барнаульских новостройках будут поэтапно строить дороги вместо "озер"

В 2015 году вступили в силу изменения в законодательство, из-за которых застройщики перестали подвергаться обременению по благоустройству инфраструктуры. Теперь эта обязанность лежит на муниципалитете. Эти улицы включены в адресную инвестпрограмму, мы уже определили подрядчиков. Они будут работать поэтапно: в этом году начнут монтировать ливневую канализацию, основание дорог и тротуары сделают в течение двух лет, остальное - чуть позже.