Автоновости

В барнаульских новостройках будут поэтапно строить дороги вместо "озер"

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Сегодня, 19:26.
Автоновости

Строить дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная будут поэтапно в течение нескольких лет. Об этом рассказал Иван Гармат, зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Иван Гармат,
зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

В 2015 году вступили в силу изменения в законодательство, из-за которых застройщики перестали подвергаться обременению по благоустройству инфраструктуры. Теперь эта обязанность лежит на муниципалитете. Эти улицы включены в адресную инвестпрограмму, мы уже определили подрядчиков. Они будут работать поэтапно: в этом году начнут монтировать ливневую канализацию, основание дорог и тротуары сделают в течение двух лет, остальное - чуть позже.

Карта. Какие дороги построят в новых микрорайонах Барнаула в 2017 году

Жители новостроек в этом районе часто жалуются на состояние проездов к своим домам. В том числе на сервисе "Карта убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ). Федеральная инспекция "фронтовиков" посетила 2 августа эти улицы и замерила глубину луж на проезде. Максимальное значение составило 31 см.

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