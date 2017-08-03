В барнаульских новостройках будут поэтапно строить дороги вместо "озер"

Строить дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная будут поэтапно в течение нескольких лет. Об этом рассказал Иван Гармат, зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Иван Гармат,
зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
В 2015 году вступили в силу изменения в законодательство, из-за которых застройщики перестали подвергаться обременению по благоустройству инфраструктуры. Теперь эта обязанность лежит на муниципалитете. Эти улицы включены в адресную инвестпрограмму, мы уже определили подрядчиков. Они будут работать поэтапно: в этом году начнут монтировать ливневую канализацию, основание дорог и тротуары сделают в течение двух лет, остальное - чуть позже.
Жители новостроек в этом районе часто жалуются на состояние проездов к своим домам. В том числе на сервисе "Карта убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ). Федеральная инспекция "фронтовиков" посетила 2 августа эти улицы и замерила глубину луж на проезде. Максимальное значение составило 31 см.
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