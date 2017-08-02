Федеральные эксперты назвали ситуацию с ямамами на дорогах "уникальной"

Дмитрий Цопов,

эксперт проекта "Оценим качество дорог":

Мы проехали по недавно отремонтированным улицам, на которые еще действует гарантия. Это Гоголя, Загородная, Кутузова, Власихинская, Солнечная Поляна, Пионеров, Калинина и другие. Всем им поставили хорошие оценки. Существенных замечаний нет, сделаны качественно.

Инспекция посетила и те дороги, на которые жалуются многие барнаульцы. На "Карте убитых дорог" ОНФ горожане отметили 124 участка, ездить по которым мешают ямы и выбоины.

Одна из болевых точек — перекресток улицы Лазурной и Северного Власихинского проезда. Здесь водители вынуждены объезжать большую лужу. Чтобы показать, насколько велика яма, в нее положили "колобашку" — доску размером 60х15х5 см, ровно такой может быть дорожная неровность по ГОСТу. Если "колобашка" полностью входит в яму — неровность не соответствует нормативам.

Иван Гармат, зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи сказал, что асфальт на этом перекрестке клали в 2007 году, то есть участок уже не гарантийный. По его словам, у города нет финансовой возможности быстро залатать все подобные неровности. Поэтому ямочный ремонт ведут постепенно, по графику. Первым делом приводят в порядок оживленные магистрали. До конца сезона очередь должна дойти и до этого перекрестка, заверил чиновник.

Дмитрий Цопов поинтересовался у Ивана Гармата, почему в таком случае нельзя хотя бы огородить опасную яму знаками. Представитель комитета сказал, что это дорого: каждый такой знак стоит в среднем 9 тыс. рублей. Если ставить их перед каждой ямой в городе, то денег на ремонт совсем не останется.

По словам Цопова, ситуация в Барнауле "уникальная": это один из немногих городов России, где практически все дороги из списка наиболее часто отмеченных на "Карте убитых дорог" попали в программу масштабного ремонта дорог в 2017-18 годах.

Напомним, сервис "Карта убитых дорог" ОНФ запустил 14 февраля. Здесь можно отмечать конкретные участки дорог, которые требуют ремонта. Информацию о наиболее актуальных дорожных проблемах активисты ОНФ доносят до чиновников, чтобы проблемные места обязательно включали в планы ремонтных кампаний.

Отметим, что инспекция "Оценим качество дорог" уже приезжала в Барнаул в сентябре 2015 года. Тогда "фронтовики" отметили гораздо больше нарушений, чем сейчас. Особо они поразились яме на ул. Гоголя. По итогам той инспекции Барнаул в рейтинге городов занял 28 место из 117. "Это твердая "четверка"", - отметил Цопов.

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