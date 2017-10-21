Барнаульцы всмятку разбили свое авто и сбежали с места ДТП

ДТП на ВРЗ. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на ВРЗ. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на ВРЗ. Фото : vk.com/barneos22.

Очевидец рассказал, что хотел помочь водителю и пассажиру Toyota Mark II. Как выяснилось, они практически не пострадали, но, предположительно, были в состоянии опьянения. После участники происшествия убежали, не дождавшись сотрудников полиции. Правоохранителям предстоит установить точные обстоятельства и причины случившегося.

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