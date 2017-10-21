Барнаульцы всмятку разбили свое авто и сбежали с места ДТП

Ночью 21 октября Toyota Mark II разбился о железобетонный столб в районе ВРЗ в Барнауле. Кузов автомобиля сильно помят, но водитель с пассажиром не пострадали и скрылись с места ДТП, пишут в паблике "Барнаул22".
ДТП на ВРЗ. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на ВРЗ. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на ВРЗ. Фото : vk.com/barneos22.
Очевидец рассказал, что хотел помочь водителю и пассажиру Toyota Mark II. Как выяснилось, они практически не пострадали, но, предположительно, были в состоянии опьянения. После участники происшествия убежали, не дождавшись сотрудников полиции. Правоохранителям предстоит установить точные обстоятельства и причины случившегося.
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