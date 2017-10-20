Разбор. Как новый регламент ГИБДД изменит жизнь автомобилистов?

20 октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Он устанавливает правила, по которым инспекторы должны следить за порядком на дорогах. Разбираемся, как новый документ повлияет на автомобилистов.
В силу вступил приказ МВД №664. Прошлый регламент, утвержденный приказом №185, отменяется. Все положения документа уже доведены до 55 тыс. сотрудников дорожно-патрульной службы.
Инспекторы вновь получили право останавливать машины для проверки документов в любом месте, а не только на стационарных постах. Число таких постов за последние годы сократилось втрое, и без должного контроля выросло количество граждан, управляющих автомобилями без прав. Теперь ездить без прав и не попадаться гаишникам станет сложнее.
На этот счет в регламенте есть противоречия. С одной стороны, говорится: "Патрульная машина должна быть всегда отчетливо видна издалека всем участникам дорожного движения". Но далее: "Если ведется фото- и видеофиксация нарушений, а также на аварийных участках дорог автомобиль ДПС может быть замаскирован при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью".
Гаишникам запретили высказывания и действия "дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений". Также сотрудник не должен быть грубым, заносчивым, делать "предвзятые замечания", допускать "оскорбительные выражения или реплики", а также действия, "провоцирующие противоправное поведение".
Да. Такие справки требуют страховые компании. Однако в ГИБДД сообщили: выдача справок в действительности не предусмотрена уже давно. Фактически в последние годы инспекторы не должны были выдавать такие документы, но это практиковалось. С 20 октября гаишники прекратят это делать, о чем уведомили союз автостраховщиков. Предполагается, что необходимые для страховых компаний данные будут писать на копии протокола или постановления по делу об административном правонарушении.
- Передавать инспектору документы водитель обязан не только без обложки, но и без "удерживающих устройств".
- Если во время медосвидетельствования не выявлено опьянение, инспекторы обязаны вернуть водителя к автомобилю.
- Теперь сотрудники ГИБДД вправе проверить документы у любого пассажира
- Из регламента исключены изъятия водительских прав и снятие номеров — эти меры ранее уже исключены из законодательства и сейчас не применяются.
- В регламенте прописан пункт о том, что наравне с бумажным полисом ОСАГО водитель может предъявить распечатку электронного полиса "автогражданки".
- Новый документ разрешает использовать камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД на участках, где скорость движения ограничена временными, желтыми знаками. Такие устанавливают во время ремонтных работ.
Действительно, в финальной версии документа исчезла норма, которая предписывала инспекторам не мешать водителю снимать происходящее на видео. Многие восприняли это как фактический запрет на запись. В ГИБДД говорят, что это не так. Вести съемку — конституционное право граждан. Исключение действует во время действия режима антитеррористической операции.
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