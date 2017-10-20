Разбор. Как новый регламент ГИБДД изменит жизнь автомобилистов?

5 Правда, что ГИБДД больше не будет выдавать справки о ДТП?

Да. Такие справки требуют страховые компании. Однако в ГИБДД сообщили: выдача справок в действительности не предусмотрена уже давно. Фактически в последние годы инспекторы не должны были выдавать такие документы, но это практиковалось. С 20 октября гаишники прекратят это делать, о чем уведомили союз автостраховщиков. Предполагается, что необходимые для страховых компаний данные будут писать на копии протокола или постановления по делу об административном правонарушении.