ГИБДД больше не будет выдавать справки о ДТП

Справки о ДТП требовали страховые компании для урегулирования убытков и последующих выплат. Однако в ГИБДД сообщили: выдача справок в действительности не предусмотрена уже давно. Фактически в последние годы инспекторы не должны были выдавать такие документы, но это практиковалось. 20 октября эта практика прекращается. В ГИБДД говорят, что предупреждали об этом Центробанк и Российский союз автостраховщиков (РСА) более года на всех совещаниях.

В автоинспекции считают, что коллапса в связи с нововведением не будет. После аварии пострадавший водитель получает на руки копию протокола или копию постановления по делу об административном правонарушении — все эти документы содержат необходимую для страховщика информацию. Их можно предъявить сотруднику компании.

Однако в законе об ОСАГО написано, что в страховую компанию нужно предоставить справку определенного образца. В пресс-службе РСА “Ъ” подтвердили, что просто так отказаться от документов с информацией о ДТП невозможно. Без справки можно оформить аварию только по европротоколу. В остальных случаях, поясняют в РСА, "закон не дает страховщику права считать одного водителя потерпевшим, а другого — ответственным, если нет документов, оформленных полицией".

"Административная ответственность наступает далеко не во всех случаях, когда произошло столкновение автомобилей, например, если водитель не учел метеоусловия и видимость в направлении движения",— говорят в РСА.

ГИБДД готовит разъяснения для сотрудников. Согласно им, необходимую информацию об аварии, которая раньше была в справке, будут вносить в другие документы о ДТП: копию постановления и копию протокола, которые будут выдаваться пострадавшему страхователю.

В противном случае, если никаких документов гражданин в страховую не принесет, то заявителю придется обращаться в суд за возмещением ущерба, предупреждают в РСА. Суд "установит распределение ответственности за причинение вреда".

Пресс-служба РСА:

Российский союз автостраховщиков полагает, что такая процедура является крайне неудобной для граждан. И мы не рискуем даже предположить, насколько это затянет сроки осуществления возмещения.

Юрий Нехайчук,

официальный представитель “АльфаСтрахования”:

Мы в курсе ситуации и рады, что автострахование становится понятнее и удобнее для клиентов: сокращаются барьеры и сроки на сбор документов для получения выплаты. Но нельзя просто взять и отменить справки. Есть опасение, что сначала мы увидим всплеск страхового мошенничества, а когда начнем бороться с ним — часть клиентов может обвинить своих страховщиков в затягивании процедуры урегулирования. Хотя компаниям всего лишь понадобиться время на подтверждение убытка, то есть получение тех же самых данных, что были ранее в справках.

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