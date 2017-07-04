Чиновники объяснили, чем электронный ПТС на авто лучше бумажного

Переходить на электронные ПТС российские автопроизводители будут постепенно, по готовности. Изменения не создадут сложностей для покупателей новых автомобилей: просто машины будут продавать с новым форматом документа.

Автовладельцы с действующими бумажными ПТС могут продолжить ими пользоваться: обязательного обмена не предусмотрено (в том числе при купли-продаже машины). Однако если после 1 июля 2018 года бумажный ПТС будет утерян или придет в негодность, его придется заменить на электронный.

В Минпромторге заявили, что переход на электронные ПТС "не меняет привычной логики поведения автовладельцев": у них на руках по-прежнему остаётся договор купли-продажи и, после регистрации – свидетельство о регистрации ТС. При этом у ЭПТС есть ряд очевидных плюсов.

одним из основных преимуществ электронного ПТС считается то, что его невозможно потерять и, соответственно, не придётся восстанавливать;

государству удастся создать максимально полные истории транспортных средств, основанные на данных из заслуживающих доверия источников. Эти истории будут включать в себя информацию об ограничениях и обременениях, о страховании и страховых случаях, о ДТП, ремонте и своевременности прохождения ТО. Такие подробные сведения уберегут покупателей от обмана;

электронный ПТС обойдётся в целом дешевле по сравнению с бумажным носителем. Его оформление взамен обычному документу обойдётся в 600 рублей (бумажный аналог стоит 800 рублей). Помимо этого в ЭПТС можно внести любое количество последовательных собственников, тогда как нынешний вариант паспорта необходимо менять, когда он заканчивается.

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