Чиновники объяснили, чем электронный ПТС на авто лучше бумажного

Минпромторг опубликовал список преимуществ электронного паспорта транспортного средства (ПТС). Постепенно перейти от бумажного к электронному документу Россия должна до 1 июля 2018 года.
Переходить на электронные ПТС российские автопроизводители будут постепенно, по готовности. Изменения не создадут сложностей для покупателей новых автомобилей: просто машины будут продавать с новым форматом документа.
Автовладельцы с действующими бумажными ПТС могут продолжить ими пользоваться: обязательного обмена не предусмотрено (в том числе при купли-продаже машины). Однако если после 1 июля 2018 года бумажный ПТС будет утерян или придет в негодность, его придется заменить на электронный.
В Минпромторге заявили, что переход на электронные ПТС "не меняет привычной логики поведения автовладельцев": у них на руках по-прежнему остаётся договор купли-продажи и, после регистрации – свидетельство о регистрации ТС. При этом у ЭПТС есть ряд очевидных плюсов.
- одним из основных преимуществ электронного ПТС считается то, что его невозможно потерять и, соответственно, не придётся восстанавливать;
- государству удастся создать максимально полные истории транспортных средств, основанные на данных из заслуживающих доверия источников. Эти истории будут включать в себя информацию об ограничениях и обременениях, о страховании и страховых случаях, о ДТП, ремонте и своевременности прохождения ТО. Такие подробные сведения уберегут покупателей от обмана;
- электронный ПТС обойдётся в целом дешевле по сравнению с бумажным носителем. Его оформление взамен обычному документу обойдётся в 600 рублей (бумажный аналог стоит 800 рублей). Помимо этого в ЭПТС можно внести любое количество последовательных собственников, тогда как нынешний вариант паспорта необходимо менять, когда он заканчивается.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.