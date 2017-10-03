Что за фигуры выпиливают на тротуарах Красноармейского?

В конце сентября на тротуарах проспекта Красноармейского в Барнауле появились десятки вырезов квадратной и прямоугольной формы. Как сообщили altapress.ru в региональном Минстройтрансе, на месте этих отметок вскоре установят тактильную плитку.
Это одна из мер, предусмотренных федеральной программой "Безопасные и качественные дороги". По ней на Красноармейском заменили асфальт на проезжей части и отремонтировали часть тротуаров. Тактильная плитка, по замыслу властей, должна помочь сделать проспект удобным для слабовидящих пешеходов. Рифленая поверхность подсказывает, в какую сторону нужно двигаться и есть ли впереди преграда. Такую плитку уже уложили около бывшего "Колизея".
Тактильные плитки появятся и на тротуарах ряда других улиц. Например, ее уже смонтировали на улице Ускова.
Также на тротуарах можно встретить и небольшие по размерам вырубки. Это участки, откуда при приемке работ взяли образец полотна, чтобы в лаборатории изучить его свойства и понять, не нарушили ли рабочие технологию. По нормативам подрядчик должен заполнить такие вырубы свежим асфальтом в течение трех дней.
Правда, читатели altapress.ru отмечают, что на участке около бывшего "Угринича" выруб остается с начала прошлой недели. Горожане уже успели заполнить его окурками и другим мусоров.
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