Что за фигуры выпиливают на тротуарах Красноармейского?

Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Тактильная плитка. Фото : Анна Зайкова. Тактильная плитка. Фото : Анна Зайкова. Тактильная плитка. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для тактильной плитки. Фото : Анна Зайкова. Вырубки на асфальте для проверки качества. Фото : Анна Зайкова.

Это одна из мер, предусмотренных федеральной программой "Безопасные и качественные дороги". По ней на Красноармейском заменили асфальт на проезжей части и отремонтировали часть тротуаров. Тактильная плитка, по замыслу властей, должна помочь сделать проспект удобным для слабовидящих пешеходов. Рифленая поверхность подсказывает, в какую сторону нужно двигаться и есть ли впереди преграда. Такую плитку уже уложили около бывшего "Колизея".

Тактильные плитки появятся и на тротуарах ряда других улиц. Например, ее уже смонтировали на улице Ускова.

Также на тротуарах можно встретить и небольшие по размерам вырубки. Это участки, откуда при приемке работ взяли образец полотна, чтобы в лаборатории изучить его свойства и понять, не нарушили ли рабочие технологию. По нормативам подрядчик должен заполнить такие вырубы свежим асфальтом в течение трех дней.

Правда, читатели altapress.ru отмечают, что на участке около бывшего "Угринича" выруб остается с начала прошлой недели. Горожане уже успели заполнить его окурками и другим мусоров.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.