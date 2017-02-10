Депутаты готовят штраф за парковку на газонах

Полномочия составлять протоколы о правонарушении предлагается дать участковым, а рассматривать дела — органам местного самоуправления. Однако депутаты пока не определились, к какой именно сфере правового регулирования относятся такие нарушения.

Если газон примыкает к проезжей части и отвечает требованиям, предъявляемым к обочине, то это здесь должны работать сотрудники ГИБДД и привлекать владельцев машин за нарушения ПДД. А если газон примыкает к тротуару, то элементом дороги он не является и сотрудники ГИБДД не уполномочены заниматься такими правонарушениями.

Ко второму чтению депутаты должны четко определить, кто и в каких случаях будет заниматься нарушителями. В думском комитете считают, что новый штраф поможет защитить права граждан на благоприятную среду, а также сохранить и приумножить озелененные территории.

Сейчас парковаться на газонах водителям запрещают сразу несколько федеральных законов: "Об охране окружающей среды" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Но административной ответственности на федеральном уровне за это нарушение не предусмотрено. А в июне 2016 года Верховный суд запретил привлекать водителей за парковку на газона по местным КоАПам. Тем не менее, в Барнауле за стоянку на зеленых территориях по-прежнему штрафуют.