Депутаты готовят штраф за парковку на газонах

За проезд или стоянку авто на газонах и других озелененных территориях следует штрафовать от 1 до 5 тыс. рублей. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты парламента Свердловской области. 9 февраля комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять этот проект в первом чтении.
Полномочия составлять протоколы о правонарушении предлагается дать участковым, а рассматривать дела — органам местного самоуправления. Однако депутаты пока не определились, к какой именно сфере правового регулирования относятся такие нарушения.
Если газон примыкает к проезжей части и отвечает требованиям, предъявляемым к обочине, то это здесь должны работать сотрудники ГИБДД и привлекать владельцев машин за нарушения ПДД. А если газон примыкает к тротуару, то элементом дороги он не является и сотрудники ГИБДД не уполномочены заниматься такими правонарушениями.
Ко второму чтению депутаты должны четко определить, кто и в каких случаях будет заниматься нарушителями. В думском комитете считают, что новый штраф поможет защитить права граждан на благоприятную среду, а также сохранить и приумножить озелененные территории.
Сейчас парковаться на газонах водителям запрещают сразу несколько федеральных законов: "Об охране окружающей среды" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Но административной ответственности на федеральном уровне за это нарушение не предусмотрено. А в июне 2016 года Верховный суд запретил привлекать водителей за парковку на газона по местным КоАПам. Тем не менее, в Барнауле за стоянку на зеленых территориях по-прежнему штрафуют.
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