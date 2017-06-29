Дорогу к барнаульскому автомузею перегородила свалка

Мы неоднократно обращались в администрацию Центрального района с просьбой принять меры: очистить территорию от поваленных деревьев и кустарников, вывезти мусор, а также установить забор по красной линии. Но меры никакие не приняты.

Очень неудобно и стыдно перед иностранными гостями и перед посетителями музея, которые проходя по улице Анатолия видят такое.