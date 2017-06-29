Дорогу к барнаульскому автомузею перегородила свалка

В центре города, на ул. Анатолия,126, образовалась несанкционированная свалка мусора. Она мешает работникам и посетителям расположенного по соседству барнаульского музея автоугона.
Валентина Гридина,
директор музея:
Мы неоднократно обращались в администрацию Центрального района с просьбой принять меры: очистить территорию от поваленных деревьев и кустарников, вывезти мусор, а также установить забор по красной линии. Но меры никакие не приняты.
Очень неудобно и стыдно перед иностранными гостями и перед посетителями музея, которые проходя по улице Анатолия видят такое.
Как писал ранее altapress.ru, жители Алтайского края могут в режиме онлайн жаловаться на незаконные свалки.
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