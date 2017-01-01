Фотофакты. Жители Алтайского края начали в режиме онлайн жаловаться на незаконные свалки

Незаконная свалка около Чарышского. Фото: "Общероссийский народный фронт". Незаконная свалка в Ребрихе. Фото: "Общероссийский народный фронт". Незаконная свалка. Фото: "Общероссийский народный фронт". Незаконная свалка в Камне-на-Оби. Фото: "Общероссийский народный фронт". Незаконная свалка в Павловске. Фото: "Общероссийский народный фронт". Необорудованная площадка на ул. Тяпкина в Барнауле. Фото: "Общероссийский народный фронт".

"Интерактивная карта свалок" — это сайт, на котором предлагают пожаловаться на стихийные мусорки. Пользователь может добавить фотографию незаконного склада отходов, описание проблемы и указать точное место, где лежит груда отходов.

Все полученные запросы обработают эксперты ОНФ. "Фронтовики" сами приедут к указанным на карте местам. Если информация о проблеме подтвердится, общественники инициируют ликвидацию незаконной свалки. Жителям не надо будет составлять обращения и отправлять их в органы власти. "Это поможет предотвратить случаи, когда недобросовестные чиновники отказывают в рассмотрении обращений жителей, пользуясь тем, что большинство из них не имеют юридического образования и, как правило, не могут "правильно" составить обращение", — говорят в ОНФ.

На основе поступивших на карту данных представители "Общероссийского народного фронта" будут самостоятельно готовить запросы в органы власти и надзорные ведомства чтобы активизировать их решить проблемы с незаконными отходами.

Каждая нанесенная на карту точка будет обозначаться одним из трех цветов. Если она красная, это значит, что информация о свалке только поступила и еще проверяется. Оранжевая — объект в работе. Зеленым цветом указываются уже ликвидированные склады обходов. Любопытно, что каждого сообщившего о проблеме сервис спрашивает, готов ли человек поучаствовать в ликвидации свалки. Если человек ставит галочку возле ответа "Да", его могут привлечь в качестве волонтера.

На сегодня на "Интерактивной карте свалок" отмечены уже десять проблемных мест на территории Алтайского края. Так, красным обозначены две свалки в Барнауле. Жители поселка Новый Спутник сообщают, что в карьере у платного озера образовалась свалка ТБО, а жители Горы обращают внимание на необорудованную площадку сбора мусора на ул. Тяпкина. Также на проверке находятся сообщения о грудах спиленных веток в Рубцовске и свалке производственных отходов в Камне-на-Оби.

Активисты ОНФ уже направили обращения в компетентные органы по поводу свалок в Чарышском, и Советском районах, а также в Советском, Павловске, Ребрихе и Клочках.

Напомним, на прошлой неделе ОНФ запустил еще один похожий интерактивный сервис - "Карта убитых дорог". С его помощью можно пожаловать на дорожные ямы или некачественную укладку асфальта.