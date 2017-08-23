Два жителя Алтая продали квартиру и Land Cruiser чтобы отремонтировать мост

Жители Республики Алтай Юрий Васильев и Евгений Левин выкупили и отремонтировали старый Айский подвесной мост через реку Катунь. Для этого один продал свою квартиру, а второй — Toyota Land Cruiser, об этом сообщает "КП-Алтай".
Мост через Катунь возле села Ая был закрыт для автомобилей и пешеходов в 2013 году. У прежнего владельца — СПК "Айский" — средств ремонтировать объект не было.
Юрий Васильев,
житель Горно-Алтайска:
Мы с другом проезжали мимо, решили посмотреть. Нас ждало жалкое зрелище. Грустно стало — ведь это мост с историей. Мост, который соединяет республику и край — визитная карточка Алтая. Мы задумались, почему он стоит заброшенный и как его можно спасти.
Друзья обратились в правительство республики с предложением приобрести Айский мост, и там согласились. Мост продали через аукцион за 4 млн рублей. В ремонт пришлось вложить еще 6 млн рублей.
Ремонт вели собственными силами. Опоры на мосту друзья отделали корой 200-летнего кедра-сухостоя. За работами следила специально нанятая строительная организация. Дизайн-проект нарисовал создатель местного этномузея "Тяажил ортолык" Евгений Выползов, пиктограммы в оформлении моста выполнила 17-летняя художница Алина из Бийска. На них изображено слияние славянской и алтайской культур.
Подвесной мост открыли в нынешнем году. Пеший проход или проезд на мопеде стоят 50 рублей. Автомобили через мост не пускают — новые владельцы сооружения говорят, что деньги для них не главное и на окупаемость моста они не рассчитывают. Но в перспективе возле моста Васильев и Левин планируют обустроить туристическую зону с лавками по продаже сувениров.
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