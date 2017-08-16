Федералы не хотят принимать в собственность старый мост в Барнауле

Администрация Барнаула в конце 2016 года в арбитраже добилась того, чтобы суд обязал федералов взять мост на баланс (ранее он принадлежал муниципалитету). Управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай пыталось оспорить это решение, но проиграло и в апелляционной инстанции, и в кассационной.

Однако представители ведомства не успокоились и подали в арбитраж сразу несколько заявлений. В частности, они просили разъяснить решение суда и порядок его исполнения, а также приостановить исполнительное производство — передачу моста на баланс федеральных органов власти.

Как следует из документов арбитража, Росимущество должно взять на баланс:

проезжую часть дороги моста протяженностью 1,3 тыс. погонных метров площадью 10 270 кв. м

эстакады протяженностью 1290 погонных метров

Однако чиновники в своем заявлении указывают, что такого объекта нет. Зато есть:

проезжая часть дороги моста протяженностью 1,649 тыс. погонных метров площадью 12 581 кв.м.,

эстакады протяженностью 530 погонных метров.

Это несоответствие 19 июня обнаружил пристав по особо важным исполнительным производствам.

Цитаты из материалов дела

Позиция управления Росимущества:

В виду отсутствия в наличии объектов недвижимости, у территориального органа (Росимущества – прим. ред.) отсутствует возможность принятия, а у администрации (Барнаула – прим. ред.) возможность передачи указанных объектов.

Позиция администрации Барнаула:

Довод об отсутствии объектов недвижимости опровергается актом приемки в эксплуатацию моста от 03.08.1959, техническим отчетом и свидетельством о регистрации права собственности.

7 августа арбитраж отказал представителям Росимущества. Судья счел, что решение суда однозначно и не требует дополнительных разъяснений, а оснований приостанавливать передачу моста нет.

Тем не менее 10 августа суд принял ходатайство федерального ведомства, где чиновники просят пересмотреть решение суда "по новым открывшимся обстоятельствам". Судебное заседание назначено на 19 сентября.

15 августа ситуацию со старым мостом прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, объект переходит в федеральную собственность и "другого не дано". Это "блокирует возможность прямой трансляции средств" муниципалитета и региона на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильной части моста, но власти Алтайского края будут добиваться того, чтобы новый собственник сооружения привел его в нормативное состояние.

Справка

26 июля 2016 года по требованию прокуратуры суд обязал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула в течении 1,5 лет отремонтировать Коммунальный мост через Обь. На нем необходимо заменить отдельные пролетные строения, плиты автопроезда, усилить железобетонные плиты, заменить деформационные швы, установить современные ограждения, восстановить неработающие водоотводные устройства и заменить асфальт.

Год назад первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков сообщил, что стоимость ремонта коммунального моста через Обь может составить более 500 миллионов рублей.

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