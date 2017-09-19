Эксперт рассказал, успеет ли подрядчик за осень завершить ремонт моста на Матросова

Дмитрий Коровин,

начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса Алтайского края:

Мы контролируем подрядчика. Он ежедневно предоставляет нам фото- и видеоотчеты, на которых мы видим количество людей на объекте и выполненный объем работ. Также мы реорганизовали бригады, добавили в них мостовиков-профессионалов. Последние две недели мы видим неплохие подвижки по сравнению с тем, что было. Есть уверенность, что мы этот объект не провалим.

Компания "Кит Лидер" должна была реконструировать мост через Пивоварку до 1 сентября, но к этой дате компания выполнила лишь треть работ. Наблюдатели говорят, что до этого у подрядчика не было опыта работ с мостами.

Дмитрий Коровин также отметил, что в целом масштабную замену асфальта по программе "Безопасные и качественные дороги" в барнаульской агломерации (город + пригород в радиусе 50 км) по состоянию на 19 сентября выполнили на 91%. За это время дорожники обновили миллион квадратных метров покрытия, в том числе на 31 улице краевой столицы.

За сезон удалось увеличить долю дорог в нормативном состоянии на территории агломерации с 46,6% до 53%. Кроме того, число очагов аварийности (мест, где в течение года произошло пять и более ДТП с пострадавшими. — прим. ред.) снизилось до 42 (по итогам 2016 года их было 60).

По итогам 2018 года число аварийный очагов на дорогах барнаульской агломерации должно снизиться до 30. Если это произойдет, агломерация продолжит получать федеральное финансирование до 2025 года. И на эти деньги можно будет уже заниматься крупными инфраструктурными объектами. Например, расширить путепровод у Нового рынка или реконструировать коммунальный (старый) мост. По условиям программы "Безопасные и качественные дороги" в 2016 и 2017 годах деньги можно направлять только на замену асфальта.

Справка

В 2017 году в дорожную сеть Барнаула и пригородов по программе "Безопасные и качественные дороги" вложили 1,3 млрд рублей. 637 млн поступили из федерального бюджета. В 2018 году общий бюджет программы составит 1,7 млрд рублей.

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