Общественники указали на недочеты в ремонте убитых дорог Рубцовска и Барнаула

В Рубцовске началась кампания по ремонту дорог. Асфальт начали перекладывать на улицах Северная и Комсомольская. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) нашли недочет в работе дорожников.
Василий Курганский,
активист реготделения ОНФ в Алтайском крае:
На этих улицах нет ливневой канализации. А обочину делают над уровнем дорожного полотна, что вызывает беспокойство. Здесь могут образовываться лужи, и это, в свою очередь, будет вести к разрушению отремонтированной дороги в период осеннего и весеннего изменения температур. В этой связи мы призываем администрацию Рубцовска как заказчика обратить внимание на сигналы жителей при приемке работ.
В ОНФ отмечают: Северная и Комсомольская были в числе самых разрушенных дорог Рубцовска. Они были в числе тех, на которые чаще всего жаловались местные жители через специальный сервис. На интерактивную карту убитых дорог рубцовчане нанесли 44 участка общей протяженностью 44 км. Общественники говорят: власть прислушалась к замечаниям горожан и и включила наиболее проблемные участки этих дорог в первоочередные планы ремонта на 2017 года.
ОНФ также контролирует, как идет масштабный ремонт дорог в Барнауле. Например, общественники и специалисты выяснили, что на Красноармейском проспекте дорожники уложили выравнивающий слой с перепады в 3-5 мм, что недопустимо по современным стандартам. Такой же недостаток обнаружили и на ул. Попова. А на Сухэ-Батора, нашли более серьезный дефект – несоответствие асфальтобетонной смеси уплотнению. Все нарушения подрядчики устраняют за свой счет.
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