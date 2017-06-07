Фотофакт. В Барнауле на перекрёстке столкнулись три автомобиля

Как пишут очевидцы сообществе Barnaul22, авария могла случится из-за того, что находившаяся за рулем автомобиля Hyundai Getz женщина при повороте налево ударила стоящий на "красном" автомобиль. Далее в Getz врезалась еще одна иномарка.

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