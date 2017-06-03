На Алтае девушка-водитель не справилась с управлением и погибла

В Локтевском районе на 36-м километре автодороги Горняк-Староалейское произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, девушка-водитель 1990 года рождения не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля. От полученных травм она скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В Главном управлении МВД России по Алтайскому краю сообщили, что еще в аварии пострадал пассажир машины. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу. За его жизнь сейчас борются врачи.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции назначена проверка.
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