На Алтае девушка-водитель не справилась с управлением и погибла

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Сегодня, 14:38.
Происшествия

В Локтевском районе на 36-м километре автодороги Горняк-Староалейское произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, девушка-водитель 1990 года рождения не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля. От полученных травм она скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость. Фото: открытые источники (CC0).

В Главном управлении МВД России по Алтайскому краю сообщили, что еще в аварии пострадал пассажир машины. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу. За его жизнь сейчас борются врачи.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции назначена проверка.

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