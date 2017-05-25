Фотофакты. Детские ретромобили из Алтая поразили зрителей фестиваля тюнинга в Красноярске

Коллекция детских ретро-автомобилей «Транспорт нашего детства» .Фото : drom.ru. Коллекция детских ретро-автомобилей «Транспорт нашего детства» .Фото : drom.ru. Коллекция детских ретро-автомобилей «Транспорт нашего детства» .Фото : drom.ru. Коллекция детских ретро-автомобилей «Транспорт нашего детства» .Фото : drom.ru. Коллекция детских ретро-автомобилей «Транспорт нашего детства» .Фото : drom.ru. Коллекция детских ретро-автомобилей «Транспорт нашего детства» .Фото : drom.ru. Коллекция детских ретро-автомобилей «Транспорт нашего детства» .Фото : drom.ru.

Фестиваль проходил 20-21 мая. Команда дворца творчества (Никита Шмаков, Антон Волков и Дмитрий Волков) победили в номинации "Юное дарование".

Из отчета организаторов "СибирьМоторШоу-2017" на сайте drom.ru:

Вся коллекция рабочая — на фестивали дети катались. Старшие ребята из клуба ездят и на репликах Ford T и ГАЗ-67, которые собраны преподавателями при их участии. Впрочем, собраны — не совсем правильное определение, они созданы в масштабе 1:2 при впечатляющей близости к оригиналу. Да, двигатели у них от "дырчиков". Однако взгляните на "Газик" — мосты, рессоры, внешность. Все предельно аутентично! Реализован (с помощью редуктора от "Муравья") даже привод на все четыре колеса. Потрясающе!

Напомним, уникальный автоклуб для детей создал известный в алтайском автодвижении человек — Сергей Поспелов. О том, как работает клуб, с какими сложностями сталкивается и какой философский смысл вкладывает в существование автокружка его создатель — читайте в нашем материале.

Также на фестивале в Красноярске зрителям показали 412-й "Москвич", на котором экипаж Евгения Смирнова и Бориса Лыткина в 2013 году привезли в Барнаул кубок с ретро-ралли "Пекин-Париж", а также "квадрокар" Натальи Викторовой.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.