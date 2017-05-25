Фотофакты. Детские ретромобили из Алтая поразили зрителей фестиваля тюнинга в Красноярске

Коллекция детских ретро-автомобилей "Транспорт нашего детства" Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи завоевала гран-при фестиваля тюнинга "СибирьМоторШоу-2017" в Красноярске.
Фестиваль проходил 20-21 мая. Команда дворца творчества (Никита Шмаков, Антон Волков и Дмитрий Волков) победили в номинации "Юное дарование".
Из отчета организаторов "СибирьМоторШоу-2017" на сайте drom.ru:
Вся коллекция рабочая — на фестивали дети катались. Старшие ребята из клуба ездят и на репликах Ford T и ГАЗ-67, которые собраны преподавателями при их участии. Впрочем, собраны — не совсем правильное определение, они созданы в масштабе 1:2 при впечатляющей близости к оригиналу. Да, двигатели у них от "дырчиков". Однако взгляните на "Газик" — мосты, рессоры, внешность. Все предельно аутентично! Реализован (с помощью редуктора от "Муравья") даже привод на все четыре колеса. Потрясающе!
Напомним, уникальный автоклуб для детей создал известный в алтайском автодвижении человек — Сергей Поспелов. О том, как работает клуб, с какими сложностями сталкивается и какой философский смысл вкладывает в существование автокружка его создатель — читайте в нашем материале.
Также на фестивале в Красноярске зрителям показали 412-й "Москвич", на котором экипаж Евгения Смирнова и Бориса Лыткина в 2013 году привезли в Барнаул кубок с ретро-ралли "Пекин-Париж", а также "квадрокар" Натальи Викторовой.
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