Фотофакты. Из-за драки в салоне машины произошла смертельная авария на трассе Новосибирск-Павлодар

Смертельное ДТП на трассе "Новосибирск-Павлодар". 6 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Смертельное ДТП на трассе "Новосибирск-Павлодар". 6 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Смертельное ДТП на трассе "Новосибирск-Павлодар". 6 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Авария случилась недалеко от Карасука, в сторону которого двигалась Toyota со стороны Краснозерского.

Причиной смертельного ДТП стала драка в салоне автомобиля. Водитель подвозил попутчиков, мужчину и женщину, которые были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент пассажиры спровоцировали ссору с хозяином автомобиля. В ходе этого конфликта сидевший на переднем сидении пассажир завязал драку с водителем. Это и отвлекло последнего от дороги, и Toyota врезалась в медленно идущий по трассе экскаватор, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.

От удара 30-летняя женщина, ехавшая на заднем сидении, ударилась головой о центральную стойку и вылетела на переднее сиденье, после чего скончалась. Ее спутник, дравшийся с водителем, был не пристегнут, поэтому из-за аварии разбил голову и сломал ногу. Пристегнутый ремнем безопасности водитель не пострадал.