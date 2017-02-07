Фотофакты. Из-за драки в салоне машины произошла смертельная авария на трассе Новосибирск-Павлодар

Вечером 6 февраля в Новосибирской области на трассе К-17Р (Новосибирск—Павлодар) произошло ДТП: автомобиль Toyota Corolla Fielder врезался в экскаватор. Погибла женщина — пассажир легкового автомобиля.
Авария случилась недалеко от Карасука, в сторону которого двигалась Toyota со стороны Краснозерского.
Причиной смертельного ДТП стала драка в салоне автомобиля. Водитель подвозил попутчиков, мужчину и женщину, которые были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент пассажиры спровоцировали ссору с хозяином автомобиля. В ходе этого конфликта сидевший на переднем сидении пассажир завязал драку с водителем. Это и отвлекло последнего от дороги, и Toyota врезалась в медленно идущий по трассе экскаватор, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.
От удара 30-летняя женщина, ехавшая на заднем сидении, ударилась головой о центральную стойку и вылетела на переднее сиденье, после чего скончалась. Ее спутник, дравшийся с водителем, был не пристегнут, поэтому из-за аварии разбил голову и сломал ногу. Пристегнутый ремнем безопасности водитель не пострадал.
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