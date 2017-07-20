Лужи на отремонтированном Красноармейском, которые не видел мэр Дугин

Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : Андрей Никитин. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru. Вода на Красноармейском .Фото : altapress.ru.

Корреспонденты altapress.ru убедились, что потоки воды мешают горожанам перейти дорогу. В некоторых местах воду просто невозможно обойти. Если дождь сильный, то ручей превращается в речку шириной до трех метров и глубиной по щиколотку. Но даже после мелкого дождя ширина ручья здесь — полметра-метр.

В районе ТЦ Первомайский мы обнаружили, что поток воды с проезжей части затекает в парковочный карман и таким образом огибает решетку ливневой канализации.

Лужи мешаются пешеходам и на пересечении с улицей Крупской. Но самое проблемное место — на пересечении с улицей Молодежной. Здесь перейти дорогу посуху практически невозможно.

После недавнего ремонта пешеходный переход здесь затапливает постоянно. В этом месте сначала уложили асфальт, потом выломали бордюры, повредив новое покрытие, установили бордюры и снова накатали асфальт. Параллельно с этим делали переезд через трамвайные пути, тоже повреждая и укатывая асфальт. В результате полотно дороги оказалось неровным, именно на переходе теперь скапливается вода даже во время небольшого дождя.

Напомним, ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин посоветовал журналистам писать не про лужи, а "о добром". "Где эти лужи? Где это люди увязли по колено в воде? Вы всегда ищете самое плохое", — сказал мэр.

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