Фотофакты. На Алтае сельчанка разбила Lexus о бетонный столб

4 июня в Республике Алтай произошло ДТП, в котором пострадали 53-летняя женщина и 7-летний мальчик.
В Горном Алтае сельчанка разбила Lexus о бетонный столб. 4 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
В Горном Алтае сельчанка разбила Lexus о бетонный столб. 4 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Около 13.10 на 790 км федеральной трассы М-52 жительница села Улаган, ехавшая за рулем автомобиля Lexus RX 330, из-за превышения скорости не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина врезалась в опору линии уличного освещения, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Водитель и юный пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы в улаганскую районную больницу.
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