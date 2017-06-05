Фотофакты. На Алтае сельчанка разбила Lexus о бетонный столб

В Горном Алтае сельчанка разбила Lexus о бетонный столб. 4 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. В Горном Алтае сельчанка разбила Lexus о бетонный столб. 4 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.

Около 13.10 на 790 км федеральной трассы М-52 жительница села Улаган, ехавшая за рулем автомобиля Lexus RX 330, из-за превышения скорости не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина врезалась в опору линии уличного освещения, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Водитель и юный пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы в улаганскую районную больницу.

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