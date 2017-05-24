Фотофакты. На барнаульских улицах начал проваливаться асфальт

В Барнауле на улице Советской Армии и Малахова начал проваливаться асфальт. Об этом сообщили подписчики паблика "Barnaul22".
Яма на Советской Армии .Фото : Barnaul22.
Яма на парковке ул. Малахова .Фото : Barnaul22.
"На Советской Армии начал проваливаться асфальт, осторожнее!", — сообщают подписчики.
Также участники сообщества пишут, что посреди парковки на ул. Малахова, 171, образовалась яма и просят водителей быть осторожней.
Напоминаем также, что с 15 мая в Барнауле начинается сезон опрессовки труб, во время которого также возможны порывы на магистралях и провалы грунта.
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