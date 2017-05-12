Автоновости

Фотофакты. В Барнауле машины попадают в ямы, появившиеся на дорогах из-за коммунальщиков

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Сегодня, 10:30.
Фоторепортажи

Накануне в Барнауле автомобиль попал в яму, оставленную после коммунальных раскопок. Nissan плотно сел в яму в одном из дворов на улице Солнечная Поляна.

Также 11 мая подписчик группы Barnaul22 поделился фотографиями с почти метровой ямой, образовавшейся на асфальте возле дома № 46 по улице Интернациональной. А на остановке "Сити-центр" на проспекте Красноармейском асфальт обрушился вокруг электроопоры.

Напоминаем также, что с 15 мая в Барнауле начинается сезон опрессовки труб, во время которого также возможны порывы на магистралях и провалы грунта.

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