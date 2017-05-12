Фотофакты. В Барнауле машины попадают в ямы, появившиеся на дорогах из-за коммунальщиков

Накануне в Барнауле автомобиль попал в яму, оставленную после коммунальных раскопок. Nissan плотно сел в яму в одном из дворов на улице Солнечная Поляна.
Во дворе дома на улице Солнечная Поляна в яму провалился автомобиль. 11 мая 2017 года. Фото : Роман Базаныч vk.com/barneos22.
На улице Интернациональной образовалась большая яма на асфальте. 11 мая 2017 года. Фото : Вадим Трунов vk.com/barneos22.
На улице Интернациональной образовалась большая яма на асфальте. 11 мая 2017 года. Фото : Вадим Трунов vk.com/barneos22.
На проспекте Красноармейском проваливается электроопора. 11 мая 2017 года. Фото : Евгений Колмогоров vk.com/barneos22.
На проспекте Красноармейском проваливается электроопора. 11 мая 2017 года. Фото : Сан Саныч vk.com/barneos22.
На проспекте Красноармейском проваливается электроопора. 11 мая 2017 года. Фото : Сан Саныч vk.com/barneos22.
Также 11 мая подписчик группы Barnaul22 поделился фотографиями с почти метровой ямой, образовавшейся на асфальте возле дома № 46 по улице Интернациональной. А на остановке "Сити-центр" на проспекте Красноармейском асфальт обрушился вокруг электроопоры.
Напоминаем также, что с 15 мая в Барнауле начинается сезон опрессовки труб, во время которого также возможны порывы на магистралях и провалы грунта.
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