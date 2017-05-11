У половины барнаульцев почти месяц не будет горячей воды. График отключений

С 15 мая в Барнауле будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых ТЭЦ-3. Без горячего водоснабжения окажется практически половина барнаульцев. Гидравлические испытания закончатся только 7 июня.
Без горячей воды в этот период окажутся жители Индустриального района в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская. Кроме того, из-за гидравлических испытаний и опрессовки без горячего водоснабжения окажутся жители поселков Новосиликатный, Урожайный и Спутник.
Горячую воду на эти три с лишним недели отключат у живущих в Ленинском районе в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии.
Отключение горячей воды будет у потребителей Железнодорожного района, проживающих на улице Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная-Северо-Западная.
В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Всего под отключение в этот период попадут 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.
По данным специалистов "Сибирской генерирующей компании" (СГК), температура воды, подаваемой в трубопроводы во время опрессовки, безопасна. Она составляет +30...+35 градусов Цельсия. Для оперативного контроля за состоянием тепловых сетей и устранения обнаруженных повреждений будет задействован весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий.
В контуре барнаульской ТЭЦ-2 горячую воду отключат с 19 июня по 12 июля. До 28 июня будет проходить опрессовка, а уже после — ремонт.
Александр Гросс,
директор БТМК и БТСК:
Особое внимание хотелось бы обратить на то, что в этот период горожанам необходимо проконтролировать отключение системы отопления в своих домах, так как теплоноситель в тепловых сетях, в этот период будет подаваться с повышенным давлением, а внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки.
В СГК заявляют, что испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — это обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Целью таких испытаний является выявление слабых мест и дефектов и устранение их в ходе летней ремонтной кампании. По данным коммунальщиков, сегодня есть попытки диагностировать тепловые сети иными способами, однако пока нет такого, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода, проложенного в непроходном канале или бесканально.
Кстати, в Бийске также горожанам отключат горячую воду 15 мая, при этом вновь включат горячее водоснабжение раньше, чем барнаульцам, мэрия Наукограда пообещала закончить гидравлические испытания 24 мая .
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