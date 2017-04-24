Бийчанам отключают отопление, а скоро и горячую воду тоже

Также в мэрии Наукограда рассказали, что с 15 мая бийчанам отключат и горячую воду для проведения гидравлических испытаний. Вновь подать горячую воду в городе планируют уже 24 мая.

Напомним, что в Барнауле гидравлические испытания сетей пройдут с 15 по 24 мая по контуру ТЭЦ-3. С 25 мая по 7 июня специалисты проведут ремонт на поврежденных участках. Всё это время по контуру не будет горячей воды. В контуре барнаульской ТЭЦ-2 горячую воду отключат с 19 июня по 12 июля.

А вот когда в краевой столице отключат отопление, пока неизвестно. В минувшую пятницу мэр Барнаула Сергей Дугин сказал, что отопление в домах жителей города отключать еще рано. Батареи станут холодными после того, как температура наружного воздуха будет выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.