Фотофакты. Недалеко от Новосибирска опрокинулся лесовоз из-за заснувшего за рулем водителя

Возле поселка Колывань водитель лесовоза после тяжелого рабочего дня задремал за рулем КамАЗа с прицепом, из-за чего допустил съезд грузовика в кювет. Там машина перевернулась.

В Новосибирской области перевернулся лесовоз. Фото : vk.com/act54. В Новосибирской области перевернулся лесовоз. Фото : vk.com/act54. В Новосибирской области перевернулся лесовоз. Фото : vk.com/act54. В Новосибирской области перевернулся лесовоз. Фото : vk.com/act54. В Новосибирской области перевернулся лесовоз. Фото : vk.com/act54. В Новосибирской области перевернулся лесовоз. Фото : vk.com/act54. Перевозимые в кузове КамАЗа стволы сосны рассыпались. Эта авария случилась 4 февраля. Поднять грузовик удалось на следующий день, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54. Смотрите также