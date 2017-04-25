Фотофакты. Серьезная авария произошла в Бийске

ДТП в Бийске. 24 апреля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП в Бийске. 24 апреля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

В результате аварии у ВАЗ-2106 смяло капот, а у другой машины сильно поврежден правый бок. По данным очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", ДТП обошлось без жертв, но одного из попавших в эту автоаварию увезла скорая.

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