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Фотофакты. Сразу два легковых автомобиля врезались в бензовоз в Новосибирске

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Сегодня, 09:58.
Фоторепортажи

Вечером 19 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием бензовоза и двух легковых автомобилей. Причем одна из "легковушек" врезалась грузовику прямо в бензобак.

Авария произошла на улице Никитина. В бензовоз Volvo FH, выезжавшим с улицы Пролетарской, въехали сразу два автомобиля: универсал Honda Orthia и седан Toyota Avensis.  Грузовик и Honda ехали на встречу друг друг, на зеленый сигнал светофора, а Toyota выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, сообщают очевидцы в паблике АСТ-54.

Toyota вначале ударила универсал, развернула его и потом уже столкнулись с грузовиком. ДТП случилось в седьмом часу вечера, но машины не могли растащить несколько часов.

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