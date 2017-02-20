Фотофакты. Сразу два легковых автомобиля врезались в бензовоз в Новосибирске

Вечером 19 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием бензовоза и двух легковых автомобилей. Причем одна из "легковушек" врезалась грузовику прямо в бензобак.
В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.
Авария произошла на улице Никитина. В бензовоз Volvo FH, выезжавшим с улицы Пролетарской, въехали сразу два автомобиля: универсал Honda Orthia и седан Toyota Avensis. Грузовик и Honda ехали на встречу друг друг, на зеленый сигнал светофора, а Toyota выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, сообщают очевидцы в паблике АСТ-54.
Toyota вначале ударила универсал, развернула его и потом уже столкнулись с грузовиком. ДТП случилось в седьмом часу вечера, но машины не могли растащить несколько часов.
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