Фотофакты. Сразу два легковых автомобиля врезались в бензовоз в Новосибирске

В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попали бензовоз и два легковых автомобиля. Фото : vk.com/act54.

Авария произошла на улице Никитина. В бензовоз Volvo FH, выезжавшим с улицы Пролетарской, въехали сразу два автомобиля: универсал Honda Orthia и седан Toyota Avensis. Грузовик и Honda ехали на встречу друг друг, на зеленый сигнал светофора, а Toyota выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, сообщают очевидцы в паблике АСТ-54.

Toyota вначале ударила универсал, развернула его и потом уже столкнулись с грузовиком. ДТП случилось в седьмом часу вечера, но машины не могли растащить несколько часов.