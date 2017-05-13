Фотофакты. В Барнауле водитель иномарки насмерть сбила пешехода

Смертельное ДТП в Барнауле. Фото : 22.мвд.рф. Смертельное ДТП в Барнауле. Фото : 22.мвд.рф. Смертельное ДТП в Барнауле. Фото : 22.мвд.рф.

Сотрудниками Госавтоинспекции Барнаула установлено: водитель —женщина, 1977 года рождения — управляла автомобилем "Хундай Солярис". Водитель сбила мужчину 1971 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП, говорится в сообщении краевого главка МВД.

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