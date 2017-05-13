Фотофакты. В Барнауле водитель иномарки насмерть сбила пешехода

13 мая в 12.15 в Барнауле на 21-м километре автодороги А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с р. Казахстан" произошло смертельное ДТП.
Смертельное ДТП в Барнауле. Фото : 22.мвд.рф.
Смертельное ДТП в Барнауле. Фото : 22.мвд.рф.
Смертельное ДТП в Барнауле. Фото : 22.мвд.рф.
Сотрудниками Госавтоинспекции Барнаула установлено: водитель —женщина, 1977 года рождения — управляла автомобилем "Хундай Солярис". Водитель сбила мужчину 1971 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП, говорится в сообщении краевого главка МВД.
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