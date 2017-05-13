Подробности ДТП, в котором автомобиль такси рухнул с моста в Барнауле

Водитель машины наехал на препятствие с последующим съездом с моста. На место происшествия прибыл экипаж Госавтоинспекции Барнаула.

Предварительно установлено, что водитель — мужчина 1991 года рождения — управляя автомобилем "Рено Логан", двигался по проспекту Калинина от ул.Кулагина в сторону ул.Сизова. Он не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение) с последующим съездом с моста.

В результате ДТП пассажир автомобиля "Рено Логан" — женщина 1976 года рождения — от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Водитель, а также пассажиры — женщины, 1994 года и 1978 года рождения — получили телесные повреждения, госпитализированы.

Ведется разбирательство, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Спецслужбы подняли автомобиль с железнодорожных рельсов. Очевидцы сообщали, что автомобиль "Рено Логан" принадлежит службе такси "Максим".

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