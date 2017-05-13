Фотофакты. В Барнауле автомобиль такси пробил заграждения моста и рухнул на рельсы

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Сегодня, 09:06.
Происшествия

Серьезная авария произошла ночью 13 мая в Барнауле на автомобильном мосту через железнодорожные пути на проспекте Калинина.

Автомобиль рухнул с моста. Фото: Николай Бальцер, vk.com/barneos22.
Автомобиль рухнул с моста. Фото: Анастасия Павельева, vk.com/barneos22.
Автомобиль рухнул с моста. Фото: Анастасия Павельева, vk.com/barneos22.
Автомобиль рухнул с моста. Фото: Evangelina Domanova, vk.com/barneos22.
Автомобиль рухнул с моста. Фото: Николай Бальцер, vk.com/barneos22.

Автомобиль службы такси "Максим" "Рено Логан"пробил заграждения моста и рухнул вниз. В салоне находились четверо, сообщают подписчики сообщества Barneos 22.

Водитель и пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Автомобиль утром подняли с рельсов. Ведется разбирательство.

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