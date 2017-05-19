Фотофакты. В Барнауле автомобиль врезался в бетонный блок недалеко от моста, с которого рухнуло такси

В Барнауле ночью 19 мая, около пр. Калинина, 15в, автомобиль ВАЗ 21-093 врезался в бетонный блок. Очевидцы сообщили altapress.ru, что в машине во время аварии находились водитель и пассажир.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка 1998 года рождения, которая находилась в автомобиле, и водитель 1992 года рождения.
По данным госавтоинспекции, авария произошла в 00.50. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Автомобиль поместили на спецстоянку.
Место аварии находится недалеко от перекрестка пр.Калинина и ул. Кулагина.
Ранее altapress.ru сообщал, что рядом с этим местом в ночное время такси рухнуло с моста.
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