Фотофакты. В Барнауле автомобиль врезался в бетонный блок недалеко от моста, с которого рухнуло такси

ДТП на пр. Калинина. Фото : Фото предоставил Роман Тарабрин. ДТП на пр. Калинина. Фото : Фото предоставил Роман Тарабрин. ДТП на пр. Калинина. Фото : Фото предоставил Роман Тарабрин. ДТП на пр. Калинина. Фото : Фото предоставил Роман Тарабрин.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка 1998 года рождения, которая находилась в автомобиле, и водитель 1992 года рождения.

По данным госавтоинспекции, авария произошла в 00.50. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Место аварии находится недалеко от перекрестка пр.Калинина и ул. Кулагина.

Ранее altapress.ru сообщал, что рядом с этим местом в ночное время такси рухнуло с моста.

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