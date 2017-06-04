Фотофакты. В Барнауле девушки соревновались в фигурном вождении автомобилей

В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева. В Барнауле прошли соревнования по автослалому среди девушек. 3 июня 2017 года. Фото : Ирина Пергаева.

В первый день свое мастерство на площадке у Эко-ярмарки ВДНХ показывали девушки, а во второй — состязания по фигурному вождению проходили среди мужчин. Преставляем вашему вниманию фоторепортаж о дамских соревнованиях по автослалому.

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