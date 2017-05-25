Фотофакты. В Барнауле грузовик сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в ограждение

25 мая в Барнауле произошло ДТП с участием грузовика Hyundai, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Автомобиль сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в ограждение на улице Фурманова, недалеко от школы.

ДТП на улице Фурманова. 25 мая 2017 года. Фото : Максим Титов vk.com/barneos22. ДТП на улице Фурманова. 25 мая 2017 года. Фото : Ольга Герасименко vk.com/barneos22. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.