Фотофакты. В Барнауле мотоциклист влетел в иномарку

23 июня в Барнауле в районе улицы Власихинской столкнулись мотоцикл и Honda Accord. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

В Барнауле мотоциклист влетел в иномарку .Фото : Barnaul22. В Барнауле мотоциклист влетел в иномарку .Фото : Barnaul22. В Барнауле мотоциклист влетел в иномарку .Фото : Barnaul22. По данным городского ГИБДД, за рулем автомобиля был 31-летний водитель. В результате ДТП пострадал 33-летний водитель мотоцикла, которого увезли в больницу. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.