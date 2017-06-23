Фотофакты. В Барнауле мотоциклист влетел в иномарку

23 июня в Барнауле в районе улицы Власихинской столкнулись мотоцикл и Honda Accord. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
В Барнауле мотоциклист влетел в иномарку .Фото : Barnaul22.
В Барнауле мотоциклист влетел в иномарку .Фото : Barnaul22.
В Барнауле мотоциклист влетел в иномарку .Фото : Barnaul22.
По данным городского ГИБДД, за рулем автомобиля был 31-летний водитель. В результате ДТП пострадал 33-летний водитель мотоцикла, которого увезли в больницу.
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