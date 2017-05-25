Фотофакты. В Барнауле сбили пешехода, перебегавшего площадь на красный свет

25 мая в Барнауле на Жилплощадке сбили мужчину. По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, мужчина перебегал на красный сигнал светофора площадь Текстильщиков.

Пешеход жив, но получил травмы и не может встать самостоятельно. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.