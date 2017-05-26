Фотофакты. В Бийске недалеко от вокзала Lada врезалась в ограждение

ДТП в Бийске у ТРЦ "Созвездие". 26 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП в Бийске у ТРЦ "Созвездие". 26 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

Машина вылетела на пешеходную дорожку и врезалась в ограждение возле ТРЦ "Созвездие", что находится недалеко от железнодорожного вокзала. На месте работают пожарные.

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