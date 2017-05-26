Фотофакты. На Алтае на федеральной трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки

26 мая в Первомайском районе Алтайского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
ДТП на Чуйском тракте в Первомайском районе. 26 мая 2017 года. Фото : Евгений Владимиров vk.com/barneos22.
ДТП на Чуйском тракте в Первомайском районе. 26 мая 2017 года. Фото : Софья Ефремушкина vk.com/barneos22.
ДТП на Чуйском тракте в Первомайском районе. 26 мая 2017 года. Фото : Софья Ефремушкина vk.com/barneos22.
Авария случилась на трассе М-52 возле заправки "Газпрома", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Автомобили врезались на перекрестке. На месте работают спасатели. Пока неизвестно, были ли пострадавшие в этой аварии.
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