Фотофакты. В массовой аварии под Бийском пострадали три человека

ДТП на трассе возле поселка Первомайское. 15 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на трассе возле поселка Первомайское. 15 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на трассе возле поселка Первомайское. 15 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на трассе возле поселка Первомайское. 15 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

Авария произошла на пятом километре трассы "Бийск-Мартыново" возле поселка Первомайского. По свидетельству очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", это случилось в пятом часу вечера.

В ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, при повороте с трассы налево водитель ГАЗ-3110 не пропустил иномарку. Машины столкнулись, а после этого в ДТП попала и вторая "Волга".

Получившую повреждения девочку не госпитализировали, а вот водитель и пассажирка ГАЗ-31105 с травмами были отправлены в больницу, пишет Dorinfo.ru.

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