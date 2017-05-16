Фотофакты. В массовой аварии под Бийском пострадали три человека

15 мая возле Бийска произошла авария с участием трех автомобилей: Nissan Sunny и двух "Волг" (ГАЗ-31105 и ГАЗ-3110). В аварии получили травмы три человека, в том числе и 12-летняя девочка, ехавшая в "Ниссане".
Авария произошла на пятом километре трассы "Бийск-Мартыново" возле поселка Первомайского. По свидетельству очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", это случилось в пятом часу вечера.
В ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, при повороте с трассы налево водитель ГАЗ-3110 не пропустил иномарку. Машины столкнулись, а после этого в ДТП попала и вторая "Волга".
Получившую повреждения девочку не госпитализировали, а вот водитель и пассажирка ГАЗ-31105 с травмами были отправлены в больницу, пишет Dorinfo.ru.
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