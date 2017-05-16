Фотофакты. Возле Барнаула машина врезалась в бетонный столб

ДТП возле старого моста. Барнаул, 16 мая 2017 года. Фото : Татьяна Кананухина vk.com/barneos22. ДТП возле старого моста. Барнаул, 16 мая 2017 года. Фото : Игорь Савельев vk.com/barneos22. ДТП возле старого моста. Барнаул, 16 мая 2017 года. Фото : Игорь Савельев vk.com/barneos22.

По свидетельству очевидцев в сообществе Barnaul 22, авария произошла около семи утра. Столб из-за удара наклонился, от него отбит кусок бетона. У машины повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.

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