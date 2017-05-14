В Барнауле судят водителя, который переехал зажатую дверью пассажирку

В Центральный районный суд Барнаула направлено дело водителя автобуса, из-за которого пострадала пассажирка.
Как сообщает краевая прокуратура, мужчина управлял автобусом маршрута №108. В селе Лебяжье на остановке после высадки пассажиров он начал закрывать двери, однако не увидел, что одна из пассажирок еще не успела выйти. В итоге дверь зажала ей ноги, в это время автобус начал движение. Автобус несколько метров проволок женщину по проезжей части, после чего переехал ее. Женщина скончалась на месте.
Водителя обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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