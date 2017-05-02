Фотофакты. В Новосибирске грузовик рассыпал бетонные плиты по дороге

На шлюзовском кольце грузовик просыпал плиты. Фото : vk.com/act54. На шлюзовском кольце грузовик просыпал плиты. Фото : vk.com/act54. На шлюзовском кольце грузовик просыпал плиты. Фото : vk.com/act54.

Авария произошла на шлюзовском кольце в микрорайоне Правые Чёмы в паре километров от Академгородка на правом берегу Обского моря, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.

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