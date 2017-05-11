Фотофакты. В Новосибирске машина "Почты России" врезалась в тумбу с афишей "Ленинграда"

11 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля "Почты России" и микроавтобуса Peugeot Partner.
Авария случилась на пересечении улиц Учительской и Богдана Хмельницкого. В результате столкновения почтовый УАЗ отскочил и врезался в афишную тумбу. У иномарки сильно разбит перед. Отечественный автомобиль в аварии был помят меньше. По словам очевидцев в сообществе АСТ-54, никто в аварии не пострадал.
Водитель УАЗа двигался по Учительской с Народной в сторону Лесной и заканчивал проезд перекрёстка на жёлтый сигнал светофора. Водитель Peugeot выезжал на зелёный со стороны Овчукова в сторону пл Калинина. В результате произошло столкновение, пишут в "группе "Инцидент Новосибирск".
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