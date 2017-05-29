Фотофакты. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги

В Новосибирске на улице Выборной, в районе Ключ-Камышенского Плато автомобиль слетел с дороги и упал в яму. Об этом сообщают очевидцы в паблике "АСТ-54".
В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54.
По словам читателя, девушка за рулём седана Toyota Allion не справилась с управлением и отправила свою машину в кювет. По данным очевидцев, в машине были девушка-водитель и её дочь. Никто из них не пострадал.
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