Фотофакты. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги

В Новосибирске на улице Выборной, в районе Ключ-Камышенского Плато автомобиль слетел с дороги и упал в яму. Об этом сообщают очевидцы в паблике "АСТ-54".

В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54. В Новосибирске машина воткнулась в яму у дороги .Фото : АСТ-54. По словам читателя, девушка за рулём седана Toyota Allion не справилась с управлением и отправила свою машину в кювет. По данным очевидцев, в машине были девушка-водитель и её дочь. Никто из них не пострадал. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.