Фотофакты. В Новосибирске в аварию попал грузовик "Мария-Ра" с алтайскими номерами

25 мая в Новосибирске столкнулись седан Nissan Primera и грузовик MAN, принадлежащий алтайской торговой сети "Мария-Ра".
Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Авария произошла на площади инженера Будагова, пишет "АСТ-54". Легковая машина оказалась в слепой зоне для водителя грузовика. В итоге аварии на боку Nissan Primera остались вмятины и серьезные царапины. В ДТП никто из людей не пострадал.
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