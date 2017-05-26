Фотофакты. В Новосибирске в аварию попал грузовик "Мария-Ра" с алтайскими номерами

Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Грузовик "Мария Ра" попал в ДТП с Nissan Primera. 25 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Авария произошла на площади инженера Будагова, пишет "АСТ-54". Легковая машина оказалась в слепой зоне для водителя грузовика. В итоге аварии на боку Nissan Primera остались вмятины и серьезные царапины. В ДТП никто из людей не пострадал.

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